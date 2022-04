Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros coup de froid dans ce dossier à 80M€ ?

Publié le 12 avril 2022

Convoité par le Paris Saint-Germain, Darwin Nunez souhaiterait rejoindre la Premier League, où il possèderait de nombreux prétendants.

Le mercato estival devrait être mouvementé pour le Paris Saint-Germain. Au niveau du secteur offensif, Kylian Mbappé et Angel Di Maria seront libres de tout contrat le 30 juin prochain, et Mauro Icardi ne donne plus satisfaction, et devrait être poussé vers la sortie. A la recherche de leurs successeurs, Leonardo pourrait en avoir trouvé un du côté de Benfica. En effet, Darwin Nunez réalise une très bonne saison au Portugal, et suscite l’intérêt du PSG. Toutefois, le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier, et certains concurrents auraient même un avantage.

Darwin Nunez privilégie l’Angleterre