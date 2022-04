Foot - Mercato - Manchester City

Mercato - Manchester City : Un cadre de Guardiola annonce son départ !

Publié le 12 avril 2022 à 23h17 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Fernandinho voit son aventure à Manchester City tranquillement arriver à sa fin. Le milieu de terrain brésilien a d'ailleurs confirmé qu'il devrait quitter les Citizens cet été.