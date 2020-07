Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Pierre Ménès regrette déjà Osimhen !

Publié le 1 juillet 2020 à 4h45 par T.M.

Auteur d’une grosse saison au LOSC, Victor Osimhen se dirigerait vers Naples. Un départ qui donne déjà des regrets à Pierre Ménès.

Un an et puis s’en va ? Recruté l’été dernier par le LOSC, Victor Osimhen pourrait déjà faire ses valises. Auteur d’une très belle saison en Ligue 1, le protégé de Christophe Galtier a éveillé l’intérêt de plus grosses écuries en Europe. Et c’est finalement Naples qui serait en passe de rafler la mise pour Osimhen. Ce mardi, ça s’est d’ailleurs accéléré pour l’ancien de Charleroi puisque le transfert serait proche de se régler. Comme vous l’a révélé Le 10 Sport, Osimhen pourrait faire partie d’une opération avec Gabriel, défenseur central du LOSC, pour un montant de 105M€.

« Dommage »