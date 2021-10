Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Le clan Reinildo laisse planer le doute sur son avenir !

Publié le 12 octobre 2021 à 22h40 par La rédaction

L'agent de Reinildo s'est prononcé sur son avenir au LOSC et a révélé des contacts avec plusieurs clubs européens et notamment avec le Napoli.