Mercato : Un joueur du LOSC vers l’Atlético de Madrid ?

Publié le 17 janvier 2022 à 10h09 par P.L. mis à jour le 17 janvier 2022 à 10h11

Révélation du LOSC la saison dernière, Reinildo se rapprocherait de plus en plus d'un départ à l'issue de la saison. Et le latéral gauche de 27 ans pourrait bien rebondir du côté de l'Atletico de Madrid.