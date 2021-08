Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Gourvennec douche les espoirs de Galtier !

Publié le 19 août 2021 à 16h38 par La rédaction

Alors que Christophe Galtier souhaite récupérer Burak Yilmaz à l'OGC Nice, Jocelyn Gourvennec se montre catégorique à ce sujet.