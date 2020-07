Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Nouvelle annonce de taille sur le dossier Osimhen !

Publié le 9 juillet 2020 à 16h00 par La rédaction

Comme révélé par le10sport.com, un accord entre le LOSC et Naples a été trouvé concernant le transfert de l’international nigérian du LOSC Victor Osimhen. Alors que le Napoli est en passe de perdre le buteur international polonais Arkadiusz Milik, le technicien italien Gennaro Gattuso s’est exprimé concernant l’attaquant lillois…

Victor Osimhen semble plus que jamais proche de signer au Napoli. Comme révélé par le10sport.com , le LOSC et Naples ont trouvé un accord de 80M€ pour le transfert de l’attaquant des Dogues. Après un premier exercice en Ligue 1 réussi chez les lillois (13 buts et 5 passes décisives en championnat), le Nigérian semble donc tout proche de s’envoler pour Naples, où il deviendrait très certainement le successeur d’Arkadiusz Milik. Le buteur international polonais a refusé de signer un nouveau contrat au Napoli, et pourrait bientôt s’envoler pour la Juventus. Invité à parler de Victor Osimhen en interview, Gennaro Gattuso a tenu à rester très énigmatique concernant ce dossier…

« Quand il arrivera, je vous expliquerais ce qu’il pourra nous apporter »