Mercato - LOSC : Galtier se prononce sur son avenir avec la vente du club !

Publié le 17 décembre 2020 à 10h00 par G.d.S.S.

Avec les difficultés financières rencontrées par le LOSC ces derniers mois, le club nordiste s’apprête à être vendu. Mais Christophe Galtier, affecté par la situation, entend néanmoins garder le cap sur le plan sportif.

Un coup de tonnerre s’est abattu sur le LOSC mercredi puisqu’il a été révélé que Gérard Lopez, président du club nordiste depuis 2017, s’apprêtait à le vendre dans les plus brefs délais. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, cette décision a été justifiée par un désaccord majeur entre Lopez et les investisseurs du LOSC puisque ces derniers souhaitaient boucler beaucoup plus de ventes lors du dernier mercato estival, tandis que le dirigeant des Dogues souhaitait laisser un groupe compétitif à la disposition de Christophe Galtier. Mais l’entraîneur remet-il en question de son côté son avenir au club ?

« Je resterai pied au plancher »