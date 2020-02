Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Les révélations de Nicolas Gaitan sur son arrivée !

Publié le 2 février 2020 à 1h00 par A.D.

Lors du mercato hivernal, le LOSC s’est attaché les services de Nicolas Gaitan. L’international argentin a révélé que José Fonte avait joué un grand rôle pour son arrivée.

José Fonte a facilité l’arrivée de Nicolas Gaitan au LOSC. Pour renforcer l’attaque de Christophe Galtier, Gérard Lopez a recruté l’international argentin lors de la dernière fenêtre de transferts. Comme Le 10 Sport vous l'avait révélé, Nicolas Gaitan s'est engagé avec les Dogues jusqu'à la fin de saison, mais dispose d'une option pour rester deux années supplémentaires. Lors d’un entretien accordé sur le site officiel du LOSC, Nicolas Gaitan s’est prononcé sur les coulisses de son transfert.

«José Fonte m’a parlé du club et cela a beaucoup compté»