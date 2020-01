Foot - Mercato - LOSC

EXCLU - Mercato - LOSC : Les détails du contrat de Nico Gaitan !

Publié le 31 janvier 2020 à 15h56 par Alexis Bernard mis à jour le 31 janvier 2020 à 15h58

Libre de tout contrat, Nico Gaitan vient de trouver un accord avec le LOSC. Le 10 Sport vous livre tous les détails de son arrivée.

Et l’invité surprise de cette fin de mercato s’appelle… Nico Gaitan ! A 31 ans, l’ancien joueur de Benfica et de l’Atletico de Madrid évoluait jusqu’ici au Chicago Fire, pensionnaire de la Major League Soccer. Libre de tout contrat, l’international argentin vient de trouver un accord avec le LOSC. Selon nos informations, il va signer un contrat de 6 mois assorti d’une option pour ajouter deux années de plus à son aventure dans le Nord. Un vrai pari pour Luis Campos et Christophe Galtier.