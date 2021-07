Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Christophe Galtier règle ses comptes après son départ !

Publié le 13 juillet 2021 à 21h30 par T.M.

Si Christophe Galtier a quitté le LOSC pour l’OGC Nice, cela ne s’est pas fait en bon terme. Et ce mardi, le nouvel entraîneur des Aiglons a mis les choses au point à ce sujet.

Après avoir amené le LOSC jusqu’au titre de champion de France, Christophe Galtier avait fait part de ses envies d’aller voir ailleurs. Un nouveau chapitre qu’il débute actuellement du côté de l’OGC Nice. Mais que cela aura été compliqué pour l’entraîneur natif de Marseille d’obtenir son bon de sortie. En effet, alors que Galtier avait encore un an de contrat, Olivier Létang, président du LOSC, s’est longtemps opposé au départ de son technicien. Finalement, il a cédé, mais Christophe Galtier semble garder en travers de la gorge le déroulement des événements.

« C’est une déception »