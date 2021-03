Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Christophe Galtier met les choses au clair sur son avenir !

Publié le 20 mars 2021 à 0h45 par La rédaction

Alors que le LOSC réalise pour le moment une très grande saison, l’avenir de Christophe Galtier est toujours incertain. Le technicien des Dogues a d’ailleurs avoué que sa volonté n’était pas le plus important concernant son futur au sein du club.

Depuis son arrivée au LOSC, Christophe Galtier a fait du club un sérieux prétendant au titre de Ligue 1. Cette saison, les Dogues sont leaders du championnat de France, devant le PSG et l’OL. Si la lutte entre les trois clubs est acharnée, Lille doit en partie sa position à son entraîneur. Pourtant, l’avenir de Galtier reste incertain. En fin de contrat cet été, le technicien français n’a toujours pas prolongé avec le LOSC. Si son nom a été lié avec l’OM il y a peu, rien n'a été fait puisque le club phocéen s'est orienté vers Jorge Sampaoli. Néanmoins, le futur de Galtier n’est pas défini pour autant au sein du club lillois.

« Ma volonté n'est pas ce qu'il y a de plus important quand on discute de l'avenir »