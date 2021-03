Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce joueur de Koeman s’enflamme pour l’arrivée de Laporta !

Publié le 20 mars 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que Joan Laporta a dernièrement été élu président du FC Barcelone, Jordi Alba ne cache pas qu’il est ravi de le voir effectuer son grand retour au sein du club catalan.

Après plusieurs mois d’une intense campagne électorale, le FC Barcelone a enfin son nouveau président depuis le 10 mars dernier. En effet, les Socios ont décidé d’élire Joan Laporta face à Victor Font et Toni Freixa. Ce faisant, l’avocat de profession a effectué son grand retour au Barça, lui qui en fut déjà le président entre 2003 et 2010. Son premier passage ayant été marqué par de grands succès du club catalan aussi bien sur la scène nationale qu'européenne, les observateurs du FC Barcelone fondent ainsi de grands espoirs pour son second passage à la tête des Blaugrana . Et il semblerait que les membres de l’effectif barcelonais soient eux-aussi ravis du retour de Joan Laporta au club.

« C’est une joie que Joan Laporta soit avec nous »