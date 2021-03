Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ toujours d'actualité pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 19 mars 2021 à 16h00 par D.M.

Joan Laporta devrait s’entretenir avec Ousmane Dembélé dans les prochains jours afin d’évoquer son avenir en Catalogne et trouver une solution.

Intronisé président du FC Barcelone, Joan Laporta a du pain sur la planche. Le nouvel homme fort du club catalan va devoir régler l’avenir de Lionel Messi, sous contrat jusqu’en juin prochain, mais aura également pour mission de trouver un accord avec Ousmane Dembélé. Arrivé en 2017 pour remplacer Neymar et freiné par de nombreuses blessures ces dernières saisons, l’international français réalise une très bonne saison sous les ordres de Ronald Koeman et espérerait poursuivre sa carrière au FC Barcelone.

Dembélé voudrait rester au FC Barcelone, mais...