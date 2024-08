Mercato : L’OM veut offrir un ultime cadeau à De Zerbi

Alexis Brunet

La fin du mercato de l’OM est en grande partie consacrée à la vente de certains joueurs indésirables. Mais en parallèle de cela, Pablo Longoria se verrait bien offrir un ultime renfort à Roberto De Zerbi. Le président marseillais pourrait bien donner à l’entraîneur italien un milieu de terrain qu’il apprécie particulièrement, le Milanais Ismaël Bennacer.

Roberto De Zerbi doit être un homme heureux. Après une aventure du côté de Brighton, l’Italien a fait le choix de changer de projet cet été et de prendre en main l’OM. Un challenge loin d’être facile pour ce dernier, qui a pour mission de redonner des couleurs au club phocéen et de retrouver les sommets de la Ligue 1. Pour y arriver, Pablo Longoria a décidé de gâter son coach en lui construisant un effectif qui lui ressemble. Ainsi, pas moins de onze nouveaux joueurs ont posé leurs valises à Marseille cet été. Le dernier en date est Neal Maupay, qui est arrivé en provenance d’Everton, sous la forme d’un prêt payant, avec option d’achat obligatoire.

De Zerbi apprécie beaucoup Ismaël Bennacer

Mais avant la fin du marché des transferts, ce vendredi soir à 23H, l’OM pourrait bien offrir un dernier cadeau à Roberto De Zerbi. D’après les informations de SportMediaset, le club phocéen et son entraîneur en pincent pour Ismaël Bennacer, qui pourrait quitter l’AC Milan. Mais Marseille n’est pas le seul club sur le dossier, puisque l’Atlético de Madrid aimerait également pouvoir accueillir l’international algérien.

L’OM cherche à dégraisser

En parallèle du dossier Ismaël Bennacer, Pablo Longoria doit gérer plusieurs autres cas. En effet, avant la fin du mercato, l’OM cherche à dégraisser son effectif et à se séparer de ses indésirables. Normalement, Samuel Gigot devrait rejoindre la Lazio Rome, mais Marseille veut également vendre Jordan Veretout et Chancel Mbemba. Le premier était pisté par le Stade Rennais, alors que le second a une touche en Arabie saoudite, du côté d’Al-Shabab. De plus, Ulisses Garcia et Azzedine Ounahi sont également priés d’aller voir ailleurs, mais cela sera plus compliqué pour eux.