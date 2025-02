Mercato : L'OM va boucler un transfert XXL, c'est imminent ?

La rédaction

Alors que le mercato d’hiver arrive à son terme, l’OM enflamme cette dernière journée de marché et a réactivé la piste Ismaël Bennacer. Révélé en exclusivité par Le10Sport, le joueur et l’OM seraient déjà d’accord, et il ne manquerait plus que le feu vert de l’AC Milan. L’international algérien pourrait signer un contrat de quatre ans et demi avec le club phocéen. Après l’échec de cet été, l’histoire entre Bennacer et l’OM n’est pas finie.

Comme Le10Sport.com a pu le révéler en exclusivité, l’OM a relancé le dossier Ismaël Bennacer dans les tout derniers instants du mercato. Le club phocéen et le joueur seraient déjà d’accord, et il ne manquerait que le feu vert de l’AC Milan. Une information confirmée par le journaliste italien Alfredo Pedullà, qui explique que le dénouement de ce deal devrait arriver dans les prochaines heures. Le joueur ferait pression pour rejoindre la Canebière.

Dans le dossier Bennacer, il ne manque que le feu vert de Milan. Tout le reste est pratiquement bouclé...#MercatOMhttps://t.co/A8qcDQmB7r — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 3, 2025

Une grande avancée

L’international algérien de 27 ans devrait donc venir renforcer le milieu de terrain de Roberto De Zerbi. D’après les informations de DZ Foot, un contrat de quatre ans et demi attendrait l’actuel Milanais à Marseille. Mais tout n’est pas encore finalisé, et ce sont les Rossoneri qui auront le dernier mot. Cette arrivée se fera-t-elle sous la forme d’un prêt avec option d’achat ou d’un transfert sec ? Réponse d’ici la fin du mercato.

Une envie de longue date

L’envie de l’OM de faire venir Ismaël Bennacer ne date pas d’hier. Le club phocéen avait déjà voulu recruter l’ancien d’Empoli lors du mercato d’été. Les dirigeants marseillais, à l’instar de cet hiver, s’étaient activés en toute fin de mercato et n’avaient pas eu le temps de finaliser l’arrivée du milieu de terrain. À peine remis d’une longue blessure au mollet, Bennacer pourrait bien enfin rejoindre l’OM au terme d’un mercato qui s’enflamme de toutes parts.