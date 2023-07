Mercato : L’OM prépare un départ surprise

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Comme souvent ces dernières saisons, l’OM a du mal à vendre. Après avoir prêté plusieurs joueurs l’an dernier, le club olympien les a tous vus revenir cet été. Pol Lirola en fait partie, lui qui sort d’une expérience catastrophique à Elche. Malgré tout, une porte de sortie pourrait lui être trouvée puisque l’OM discute d’un prêt avec Alavés.

Si l’OM s’est bien activé dans le sens des arrivées, des départs sont également attendus. Pablo Longoria le sait, avec les venues de Geoffrey Kondogbia mais surtout Pierre-Emerick Aubameyang, il faut libérer de la masse salariale. Certains joueurs n’entrent pas dans les plans de Marcelino, ils sont donc amenés à aller voir ailleurs.

Lirola plus que jamais sur le départ

C’est le cas de Pol Lirola. Après six mois convaincants en prêt, le défenseur espagnol avait été acheté par l’OM. Un transfert que doit sûrement regretter Pablo Longoria deux ans après. Pol Lirola n’a jamais retrouvé le niveau affiché lors de ses six premiers mois et depuis, il enchaîne les prêts. Sans convaincre pour autant.

Une star débarque à Marseille, le verdict tombe pour l’OM https://t.co/ys3xAQqcH7 pic.twitter.com/2rAvOKPIqM — le10sport (@le10sport) July 28, 2023

L’OM discute d’un prêt avec Alavés