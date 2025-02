Mercato : L’OM déballe tout sur son dernier renfort XXL !

La rédaction

Ismaël Bennacer (27 ans) arrive à l’OM ! Courtisé depuis un moment par les dirigeants de l’OM, le milieu de terrain de l’AC Milan devrait débarquer sur la Canebière prochainement. Une recrue XXL pour Pablo Longoria, qui s’est exprimé à propos de sa venue ce lundi soir en direct sur RMC.

Après l’officialisation d’Amine Gouiri, l’OM attend maintenant celle d’Ismaël Bennacer. Comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité, après l’échec de cet été, les dirigeants olympiens se sont réintéressés à la piste du milieu de terrain algérien. Un renfort de poids pour Roberto De Zerbi, qui se forge une véritable armada au milieu de terrain.

« Pour donner plus d’alternatives au coach »

Interrogé à propos de la venue de Bennacer au micro de RMC, Pablo Longoria a expliqué les raisons de son recrutement : « Pourquoi le recruter ? Il joue dans un milieu de terrain où Rabiot joue un cran en dessous. Ça arrive dans un moment où Kondogbia est considéré comme un défenseur, c’est pour donner plus d’alternatives au coach, on doit avoir beaucoup plus de profils. Et on considère qu’un numéro 6 créateur pouvait correspondre au style de jeu de Roberto De Zerbi. »

Une officialisation imminente

La fin du mercato arrive à grands pas, et l’OM devrait finaliser plusieurs dossiers, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. « C’était une journée chargée, avec une potentielle signature et des sorties. On est dans le moment de la documentation avec les juristes, donc on espère une confirmation bientôt », explique le président de l’OM.