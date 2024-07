Mercato : L’OM boucle un transfert de rêve, tout est gâché

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an après sa signature à l'OM, Iliman Ndiaye quitte déjà le club phocéen puisque son transfert à Everton a été officialisé. Une déception pour l'international sénégalais qui ne cache pas qu'il aurait bien aimé être plus performant pour s'imposer avec son club de cœur.

L'OM continue son dégraissage. Après avoir bouclé la vente de Vitinha, transféré définitivement au Genoa, le club phocéen a officialisé le départ d'Iliman Ndiaye qui a rejoint Everton pour environ 20M€, bonus compris. Et pourtant, il y a un an, l'international sénégalais débarquait en grande pompe à Marseille. Très attendu par les supporters de l'OM après une saison réussie en Championship, Iliman Ndiaye a surtout affiché son amour pour le club phocéen ce qui l'a rapidement aidé à être aimé par les fans marseillais. Mais sa saison décevante a finalement convaincu l'OM de le vendre. Et Iliman Ndiaye ne cache pas sa déception.

«J’ai saisi la chance de réaliser mon rêve»

« Il y a un an, lorsqu’on m’a donné l’opportunité de jouer pour l’OM j’ai saisi la chance de réaliser mon rêve. C’était un honneur, une expérience magique et indescriptible pour moi et je suis vraiment fier d’avoir à nouveau porté ce maillot, 10 ans après. J’ai toujours tenté de donner le meilleur de moi-même sur le terrain malgré les difficultés et j’étais le premier déçu de ne pas réussir à répondre aux attentes. J’aurai vraiment aimé que l’histoire se passe autrement mais j’ai beaucoup appris durant cette année », écrit-il sur son compte Instagram , avant de poursuivre.

«C’est déjà le moment pour moi de rentrer en Angleterre»