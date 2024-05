Mercato : L’OM bientôt fixé pour son nouvel entraîneur ?

Axel Cornic

Alors que Jean-Louis Gasset a dirigé son dernier match il y a une dizaine de jours déjà, l’Olympique de Marseille ne lui a toujours pas trouvé de successeur. Pourtant, Pablo Longoria ne sembla pas manquer de pistes et c’est notamment le cas en Italie avec Raffaele Palladino, qui va quitter Monza.

Qui va diriger l’OM la saison prochaine ? Après avoir connu pas moins de quatre entraîneurs en moins d’un an, cinq si on ajoute l’intérim de Jacques Abardonado, le président Pablo Longoria doit faire un choix réfléchi pour enfin renouer avec la stabilité. Et comme souvent à Marseille, la solution pourrait venir d’Italie…

Mercato - OM : McCourt va lâcher 50M€ ! https://t.co/0847H4WXAc pic.twitter.com/I75dQufWbm — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

« Je vais prendre un peu de repos et vous connaîtrez ma décision début juin »

Car si nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’alternative à Paulo Fonseca est Sérgio Conceição, d’autres noms sont évoqués avec notamment Raffaele Palladino. Auteur de très belles choses avec Monza, il a d’ailleurs annoncé son départ en interne et lors de la dernière journée de Serie A il a lâche un indice sur son avenir. « C'est presque l'heure de la fin du championnat, je vais prendre un peu de repos et vous connaîtrez ma décision début juin » avait-il annoncé, en marge de la défaite face au la Juventus (2-0).

La Fiorentina va répondre à Palladino