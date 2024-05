Mercato : L'OM a la solution pour remplacer un international français

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs éléments de l’équipe, Jonathan Clauss a rencontré quelques problèmes avec sa direction au cours de la saison. Et sans compétition européenne, l’international français pourrait bien être l’un des premiers à quitter l’Olympique de Marseille, avec Pablo Longoria qui aurait déjà une idée pour le remplacer.

Beaucoup de choses devraient changer à l’OM cet été. Jean-Louis Gasset laissera sa place à un nouveau coach, mais Pablo Longoria devra surtout réduire l’effectif car la saison prochaine le club phocéen ne disputera aucune compétition européenne.

OM : Un joueur se lâche et dézingue ses coéquipiers https://t.co/b2Gjh7Us7k pic.twitter.com/GTugYm9PoT — le10sport (@le10sport) May 16, 2024

Un exode à l’OM

L’Equipe nous a récemment appris que plusieurs joueurs devraient ainsi quitter l’OM cet été et cela pourrait être le cas de Jordan Veretout, Chancel Mbemba ou encore Jonathan Clauss. Ce dernier n’a d’ailleurs pas joué à son meilleur niveau cette saison et s’est régulièrement retrouvé dans le viseur de sa direction.

Çelik pour remplacer Clauss ?