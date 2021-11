Foot - Mercato - OL

Mercato : L’OL a de la concurrence pour ce crack offensif !

Publié le 28 novembre 2021 à 13h20 par La rédaction

Désireux de se renforcer pour redresser la barre après un début de saison mitigé, l'OL s'intéresserait à Ianis Hagi. Cependant, le club olympien va devoir faire face à la concurrence dans le dossier.

Face à un début de saison assez mitigé, l’OL chercherait à se renforcer pour redresser la barre. Et le club olympien pourrait bien trouver son bonheur en Écosse. En effet, le pensionnaire de Ligue 1 serait intéressé par Ianis Hagi, milieu offensif polyvalent des Glasgow Rangers. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le Roumain, fils de Gheorghe Hagi, est un élément important dans le onze de l’équipe écossaise (3 buts et 4 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues). Son profil intéresserait les dirigeants lyonnais. Cependant, l’OL ne serait pas seul sur le dossier. Selon le journaliste Ekrem Konur, l’AS Roma serait également intéressée par Ianis Hagi. Le club français va donc devoir faire face à la concurrence s’il veut s’attacher les services du joueur de 23 ans. Affaire à suivre.