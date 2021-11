Foot - Mercato - OL

Mercato : L’OL prépare son offensive pour ce crack des Rangers !

Publié le 27 novembre 2021 à 9h50 par La rédaction

Cherchant à se renforcer lors du prochain mercato hivernal, l'OL pourrait aller piocher en Écosse, où évolue Ianis Hagi. Le joueur de 23 ans intéresserait le club de Ligue 1. Ce dernier pourrait d'ailleurs bientôt passer à l'action pour le milieu offensif roumain.

Malgré sa qualification pour la suite de l’Europa League, l’OL fait face quelques difficultés depuis le début de la saison. Le club olympien n’est que dixième de la Ligue 1, une position bien inférieure aux capacités de l’effectif de Peter Bosz. De ce fait, la formation lyonnaise chercherait à se renforcer et elle pourrait bien aller piocher en Ecosse. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, l’OL suivrait de près la situation de Ianis Hagi, fils de Gheorghe Hagi. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le Roumain est un élément important des Glasgow Rangers (3 buts et 4 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues). Le profil polyvalent du joueur de 23 ans, capable de jouer milieu offensif et sur les ailes, serait apprécié de la direction de l’OL. Le pensionnaire de Ligue 1 pourrait d’ailleurs passer à l’action lors de la prochaine période des transferts en faisant une offre au club écossais. Affaire à suivre.