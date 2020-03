Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Naby Keita proche d’un surprenant come-back ?

Publié le 18 mars 2020 à 13h07 par La rédaction mis à jour le 18 mars 2020 à 13h08

Entre les nombreuses blessures et son manque cruel de temps de jeu, Naby Keita semble avoir du mal à s’acclimater au club de Liverpool. Une porte de sortie totalement surprenante s’ouvrirait à lui !