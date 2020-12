Foot - Mercato - Liverpool

Mercato - Liverpool : Klopp revient sur le transfert de Fabinho !

Publié le 13 décembre 2020 à 12h20 par La rédaction

Arrivé en provenance de l’AS Monaco à l’été 2018, Fabinho s’est imposé dans le jeu de Liverpool. Son entraîneur, Jürgen Klopp, est revenu sur son transfert alors que le Brésilien pourrait prochainement signer une prolongation de contrat.