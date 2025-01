Mercato : L'incroyable manque de respect du clan Mbappé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En plus d'être joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé est désormais dirigeant. En effet, l'été dernier, le Français est devenu actionnaire majoritaire du SM Caen. Le clan Mbappé est donc désormais aux commandes en Normandie, mais jusqu'à présent, c'est loin d'être réussite. D'autant plus qu'en interne, le gestion serait loin d'être un modèle à suivre.

16ème de Ligue 2, le SM Caen de Kylian Mbappé va mal. Pour tenter d'inverser la tendance, ça bouge en interne. Dernièrement, il a notamment été question de l'arrivée d'un nouveau responsable du recrutement, Reda Hammache, en provenance du Red Star. Sur Youtube, Romain Molina s'est exprimé sur le renfort de ce dernier, faisant notamment certaines révélations sur les agissements loin d'être respectueux du SM Caen pour chiper Hammache au Red Star.

La défaite du Real face au Barça remet-elle en question l’avenir de Mbappé chez les Merengue ? 🤔

➡️ https://t.co/wxt6y7OllB pic.twitter.com/nmFQRf7D8O — le10sport (@le10sport) January 15, 2025

« C'est quel respect pour le Red Star ? »

« Tu as le directeur sportif du Red Star, Reda Hammache, qui connait la famille Mbappé depuis longtemps. Lui, on dit qu'il arrive pour être le nouveau responsable du recrutement. Il est sous contrat avec le Red Star. Et là, c'est exceptionnel parce depuis 3 semaines, j'entends Reda Hammache, mais il n'est toujours pas arrivé. Et Caen, à aucun moment prend le téléphone pour appeler le Red Star. C'est quel respect pour le Red Star ? », a d'abord expliqué Romain Molina.

« Les méthodes, c'est n'importe quoi »

« Attention, les méthodes, c'est n'importe quoi. Tu veux débaucher quelqu'un qui est sous contrat, mais il y a une question d'argent, il a un très beau salaire au Red Star. S'il vient à Caen, ce n'est pas pour des figues. Et ce que j'adore, imaginez le manque de respect au Red Star. Le coach Baltazar, Hammache voulait l'emmener à Caen cet été. La jeune recrue en prêt de Chypre, il voulait le mettre au Red Star aussi. Donc tu es en train de me dire que tu as un mec qui est toujours sous contrat avec le Red Star mais qui travaille pour Caen depuis quelques mois. Et qui est payé par le Red Star. C'est élégant », a-t-il ensuite lâché concernant l'arrivée de Reda Hammache à Caen.