Mercato : L’étau se resserre, le PSG peut craindre le pire

Axel Cornic

Installé comme titulaire indiscutable par Christophe Galtier il y a un an, Gianluigi Donnarumma pourrait connaitre pas mal de problèmes lors des prochaines semaines. Il se murmure en effet que Luis Enrique aurait d’autres projets pour le poste de gardien au Paris Saint-Germain, avec l’international italien qui ne serait plus vraiment intouchable.

Arrivé avec l’étiquette de meilleur gardien de l’Euro 2020, Gianluigi Donnarumma n’a pas vraiment brillé au PSG. Pire, il a souvent été critiqué et pointé du doigt, comme lors de l’élimination de la Ligue des Champions face au Real Madrid en 2022.

Donnarumma en danger

Le changement d’entraineur pourrait avoir des grandes répercussions sur sa situation. L’Equipe a en effet récemment annoncé que Luis Enrique ne serait pas le plus grand fan de Donnarumma et souhaiterait recruter un numéro 1 bis, plus à l’aise avec son jeu au pied.

Luis Enrique n’aurait jamais demandé son départ, mais...