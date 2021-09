Foot - Mercato

Mercato : Les Girondins de Bordeaux s'enflamment après la signature de Niang !

Publié le 24 septembre 2021 à 22h50 par La rédaction

Ce vendredi, les Girondins de Bordeaux ont officialisé l'arrivée de M'Baye Niang. Directeur technique du club, Admar Lopes a réagi à cette signature.