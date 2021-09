Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grande nouvelle dans ce gros dossier à 0€ !

Publié le 24 septembre 2021 à 21h45 par La rédaction

Libre de tout contrat en fin de saison, Antonio Rüdiger ne souhaiterait pas prolonger avec Chelsea. De bon augure pour le PSG ?

Antonio Rüdiger serait-il prêt à aller voir ailleurs ? Malgré ses nombreuses titularisations avec Chelsea sous les ordres de Thomas Tuchel, le défenseur central allemand voudrait jouer dans un autre club alors que son son contrat arrivera à expiration en juin prochain. Le PSG et le Real Madrid s'intéresseraient de près à Rüdiger et pourraient donc se disputer sa signature libre en vue du prochain mercato estival. D'autant que Chelsea devrait avoir du mal à retenir son joueur...

Rüdiger ne souhaite pas prolonger avec Chelsea