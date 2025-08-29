Mercato : Le transfert de rêve qui va régaler le PSG !

Pierrick Levallet

Le mercato prend fin dans quelques jours, et le PSG n’a toujours pas réglé le dossier Randal Kolo Muani. Le club de la capitale souhaiterait vendre le buteur français, convoité par la Juventus. L’affaire ne devrait toutefois être débloquée qu’après le départ de Dusan Vlahovic, qui serait sur le point de rejoindre une destination de rêve.

Le PSG a encore du pain sur la planche à quelques jours de la fin du mercato. Le club de la capitale souhaiterait encore boucler quelques dossiers chauds, dont celui de Randal Kolo Muani. L’international français, revenu de son prêt à la Juventus, n’entre plus dans les plans de Luis Enrique. Les dirigeants parisiens souhaiteraient donc vendre l’attaquant de 26 ans.

Le PSG veut vendre Kolo Muani La Juventus souhaiterait d’ailleurs le récupérer. Randal Kolo Muani y a fait plutôt bonne impression lors de son prêt de 6 mois. La Vieille Dame travaillerait donc sur le dossier depuis plusieurs semaines maintenant. Mais un autre joueur bloquerait le transfert du joueur du PSG pour le moment.