Mercato : Le transfert de Messi va faire une victime

Alexis Brunet

Le 30 juin passé, Lionel Messi a de grandes chances de ne plus être un joueur du PSG. Cela devrait faire des heureux dans la capitale, car Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi souhaitent se débarrasser de l'Argentin. Mais la possible arrivée du champion du monde 2022 au FC Barcelone pourrait bien faire une victime au sein du club espagnol.

Cet été, le PSG a décidé de changer sa politique sportive, et donc son mercato. Le club de la capitale souhaite axer le projet autour de Kylian Mbappé. Luis Campos a donc la mission de construire une équipe centrée sur le natif de Bondy, avec des joueurs pouvant l'accompagner au mieux et le faire briller. Ces éléments seront en priorité français et plutôt jeunes, afin de se reconnecter avec une certaine base de supporters.

Messi ne prolongera probablement pas à Paris

En axant l'équipe autour de Kylian Mbappé, des choix forts vont être faits. Le premier est la non-prolongation de Lionel Messi. L'Argentin devrait partir de la capitale à la fin de son contrat cet été. Cela ne devrait pas causer trop de peine au natif de Rosario, car il souhaitait s'en aller de Paris, pour revenir au FC Barcelone. Le club espagnol est le favori pour signer le champion du monde, bien qu'Al-Hilal soit aussi encore dans la course. Si le Barça arrive à boucler le retour du septuple Ballon d'Or, un joueur de l'effectif actuel pourrait en faire les frais.

Ansu Fati menacé par une arrivée de Messi