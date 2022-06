Foot - Mercato

Mercato : Le Top 5 des joueurs que Lionel Messi a tenté de recruter

Publié le 28 juin 2022 à 15h00 par Thomas Bourseau

Depuis ses grands débuts au FC Barcelone le 16 octobre 2004, l’aura de Lionel Messi a considérablement grandi au sein du club culé où il est même devenu tout puissant à un certain moment. Capitaine du Barça, celui qui est désormais septuple Ballon d’or a pu aider son club de coeur à boucler bien des transferts. Ce fut le cas de Javier Mascherano, de Cesc Fabregas, ou encore Paulinho. Néanmoins, l’actuelle star du PSG, club qu’il a rejoint l’été dernier par le biais de son statut d’agent libre, a essuyé quelques échecs dans son rôle secondaire de recruteur au FC Barcelone. En voici le top 5.

Sadio Mané

Ce n’est désormais plus un secret pour personne. Grâce à la déclaration du conseiller de Sadio Mané, Bacary Cissé sur les ondes de RMC pour l’ After Foot dimanche soir, il a été affirmé que Lionel Messi avait fait le forcing auprès du FC Barcelone en 2021 pour que le désormais nouvel attaquant du Bayern Munich signe en faveur du Barça , moment où Messi évoluait toujours au sein du club catalan. « L’année dernière, ça aurait pu le faire avec le FC Barcelone. C’est Lionel Messi qui avait imposé Sadio Mané dans le deal quand il était question qu’il prolonge au Barça. Il avait donné deux noms: Sadio Mané et un défenseur central argentin ». Le défenseur central argentin s’est avéré être Cristian Romero comme ce dernier l’a fait savoir avant de s’en aller du côté de Tottenham. Mais Mané n’est pas l’unique star qui a filée entre les doigts de Lionel Messi.

Neymar

Alors âgé de 21 ans, Neymar quittait Santos pour s’engager en faveur du FC Barcelone à l’été 2013 bien que le Real Madrid ait figuré dans la course à la signature du Brésilien. Cependant, souhaitant voler de ses propres ailes, la star auriverde prenait la décision de quitter Messi et le Barça en 2017 pour être la figure de proue du PSG avant de vouloir revenir en 2019. Après un Secret Santa organisé avec plusieurs de ses amis, Neymar a reçu le message suivant de Lionel Messi qui n’a pas caché sa volonté de le revoir au FC Barcelone. Et ce fut l’un des multiples appels du pied de l’Argentin adressé au Brésilien. « Ney, je pense que nous nous sommes pratiquement tout dit lorsque tu as dû quitter le pays. La vérité c'est qu'ici tu nous manques toujours. J'aimerais encore que l'on puisse partager du maté avec Suárez dans le vestiaire et plus encore » . Finalement, Messi et Neymar se sont retrouvés en 2021, mais au PSG.

Lautaro Martinez

Préparant à la demande du principal intéressé la succession de Luis Suarez, l’ancienne direction du FC Barcelone s’est trop tôt penchée sur la situation de Lautaro Martinez à l’Inter avant que ce dernier ne finisse par prolonger son contrat au sein du club nerazzurri. Pourtant, Lionel Messi a une nouvelle fois été aux commandes de ce dossier et a fait le forcing comme Martinez l’a révélé pour ESPN l’année dernière. « J'étais vraiment très proche de rejoindre Barcelone et j'en ai même discuté avec Messi. Cependant, les Blaugrana avaient des problèmes économiques à ce moment-là, alors j'ai décidé de rester à l'Inter. Cela s'est avéré être la bonne décision, d'autant que nous avons ensuite remporté le Scudetto ». Lautaro Martinez a tenu le même discours pour Sky Sport. « Je suis très heureux à l'Inter et ma famille est heureuse ici aussi, donc je ne pense à rien d'autre qu'à rester ici. Mon agent va régler les différents détails de mon contrat. J'étais proche de Barcelone, c'est vrai. J'en ai parlé à Messi, mais finalement j'ai décidé de rester à l'Inter et c'était la bonne décision ».

Antoine Griezmann

L’été 2018 a été très agité pour Antoine Griezmann. Avant de s’asseoir sur le toit du monde avec l’Équipe de France en Russie, l’attaquant français était en proie au doute quant à son avenir entre prolonger son contrat à l’Atletico de Madrid et signer au FC Barcelone qui lui faisait les yeux doux. Et Lionel Messi y était également allé de son discours pour Mundo Deportivo, implorant Griezmann de venir le rejoindre au FC Barcelone afin de soulever une nouvelle Ligue des champions, trophée derrière lequel Griezmann court toujours. « Il est un grand joueur et nous nous comprendrions. Il vit un moment exceptionnel dans sa carrière. Je suis d'accord pour dire que pour gagner à nouveau la Ligue des champions, nous devons avoir les meilleurs joueurs. Et Griezmann est l'un d'entre eux ». Finalement, Griezmann a prolongé à l’Atletico avant de faire machine arrière en 2019 et de signer au FC Barcelone pour la suite que nous connaissons

