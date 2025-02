Mercato : Le SMS qui va faire enrager l'OM !

La rédaction

L'OM a vu Mathys Tel s'éloigner après des tentatives pour l'attirer à Marseille. Malgré un intérêt pour le projet olympien, l'attaquant français a été convaincu par Harry Kane de rejoindre Tottenham. Ce dernier a échangé avec Tel, l'encourageant à signer chez les Spurs. Finalement, l'attaquant de 19 ans a opté pour Londres.

Alors que l’OM tentait de recruter Mathys Tel, un grand buteur européen est entré en contact avec le jeune attaquant français pour le convaincre de signer à Tottenham. Harry Kane révèle le contenu de ses échanges avec Mathys Tel au média espagnol Sport1 : « Il m’a posé des questions. Une fois l’accord conclu, il m’a envoyé un SMS pour me dire à quel point le terrain d’entraînement était génial. Il était très enthousiaste. Je souhaite à Mathys tout le meilleur. J’espère qu’il aura beaucoup de temps de jeu. C’est ce dont il a besoin. Il doit se développer et vivre les hauts et les bas sur le terrain. Je connais bien Tottenham, ils prendront bien soin de lui. J’espère qu’il s’en sortira bien là-bas. Il devrait montrer ce qu’il peut faire au plus haut niveau. »

Tel à Tottenham

L’OM pistait Mathys Tel pour se renforcer au poste d’avant-centre durant le mercato hivernal. Après la vente d’Elye Wahi à Francfort pour 29 M€ (bonus compris), les dirigeants olympiens ont activé de nombreux autres dossiers pour le remplacer, notamment Santiago Gimenez et Brian Brobbey. L’ancien attaquant du Bayern Munich était intéressé par le projet marseillais mais a finalement rejoint les Tottenham Hotspurs sous la forme d’un prêt avec une option d’achat à 60 M€.

Une première compliquée

Le nouvel attaquant de Tottenham a joué ses premières minutes sous le maillot londonien ce jeudi. Liverpool recevait Tottenham dans le cadre de la demi-finale de l’EFL Cup. Mathys Tel, rentré juste avant la mi-temps pour remplacer Richarlison (sorti sur blessure), a connu une première compliquée. Sa nouvelle équipe s’est inclinée 4 buts à 0 face à une équipe de Liverpool dominatrice. Le Néo-Spur tentera de se rattraper ce dimanche face à Aston Villa.