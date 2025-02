Rayan Cherki : C’est décidé pour son transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré une offre de 22,5 millions d'euros du Borussia Dortmund cet hiver, l'OL a décidé de conserver Rayan Cherki, sous contrat jusqu'en 2026, avec l'espoir d'en tirer un meilleur prix dans les prochains mois. Selon L'Equipe, la formation rhodanienne espère obtenir plus de 30 millions d'euros pour son transfert.

Son cas a encore fait parler lors du mercato hivernal. Évoqué du côté du PSG et du Borussia Dortmund l’été dernier, Rayan Cherki a fait l’objet d’une nouvelle offensive du club de la Ruhr, dégainant une offre de 22.5M€ à l’OL, pas de quoi convaincre John Textor, qui prévoit de vendre son joueur pour un montant supérieur dans les prochains mois. L’Équipe révèle ce dimanche le prix espéré.

L’OL évalue Cherki à 30M€

Selon le quotidien sportif, l’Olympique Lyonnais prévoit d’empocher plus de 30M€ pour le transfert de Rayan Cherki, sous contrat jusqu’en 2026. Un dossier qui devrait être rouvert cet été, alors que le milieu offensif de 21 ans avait demandé son départ. Cette semaine, Daniel Riolo avait dévoilé les dessous de l’affaire, avec notamment l’existence d’une clause de compensation offerte au joueur.

« Textor se dit 'ah ben en fait je peux peut-être en tirer un peu plus, donc je ne vais pas le laisser partir' »

« Il voulait partir, mais c'est tellement plus vicieux. Il y avait ce contrat avec 'clause' à 22,5 millions d'euros (le gentlemen's agreement) mais aussi une autre clause disant que si Cherki refuse l'offre, il a une clause de compensation... et prend 2,5 millions d'euros. Ce qui est quand même incroyable! Donc en fait, il avait intérêt à refuser l'offre à ce moment-là. Alors qu'il a quand même fait une lettre (à l'OL) pour dire 'je pars'. L'OL ne le laisse pas partir. 'Ah tu ne me laisses pas partir? Alors tu me files 2,5 millions'. C'est une bonne journée..." Je ne vais pas que taper sur Cherki, parce que ce n'est que du business, au fond, confiait le journaliste de RMC dans l’After Foot. De l'autre côté, Textor voulait le vendre l'été dernier. 22 millions l'été dernier, vu l'état dans lequel était Cherki, ça aurait été une bonne affaire (pour le club), mais personne n'est venu. Là, Textor se dit 'ah ben en fait je peux peut-être en tirer un peu plus, donc je ne vais pas le laisser partir'. Chacun défend ses intérêts, au fond. (...) On n'a donc eu que des intérêts économiques, pas d'affect. Mea culpa. »