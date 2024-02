Mercato : Le Real Madrid met la pression pour ce transfert

Jean de Teyssière

Le Real Madrid veut renforcer son effectif avec des jeunes joueurs déjà confirmés et prometteurs. Jude Bellingham, Vinicus Junior, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et tant d'autres sont l'exemple de la stratégie madrilène. Stratégie, qui risque de continuer cet été avec la piste menant à Alphonso Davies, que le Real Madrid entend mener à bien, quitte à demander au Canadien de refuser une prolongation avec le Bayern Munich.

À gauche de la défense madrilène, la fiabilité n'est pas le maître mot. Ferland Mendy ou Fran Garcia n'ont pas réussi à faire oublier Marcelo, légendaire joueur du Real Madrid parti en 2022. C'est pour ces raisons que le club quatorze fois titré en Ligue des Champions cherche un nouveau joueur, jugé plus fiable...

Le Real Madrid veut Alphonso Davies

D'après les informations de The Athletic , le Real Madrid ne lâcherait pas la piste menant à Alphonso Davies et aurait même approché ses proches afin de lui parler du projet madrilène et de la place qu'il y prendra. Vinicius Junior, proche de Davies, lui aurait même vanté les mérites de signer au Real Madrid...

Le Real Madrid demande à Davies de ne pas prolonger