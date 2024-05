Mercato : Le Real Madrid a recruté le «nouveau Beckham» ?

Jean de Teyssière

Ces derniers temps, le Real Madrid a souvent le nez fin pour recruter ses joueurs. L'été dernier, les Madrilènes décident de faire venir de Dortmund la pépite anglaise, Jude Bellingham. Recruté plus de 100M€, l'international anglais a connu une adaptation folle qui lui a permis de devenir très vite l'un des meilleurs joueurs du club. Pour son sélectionneur, Gareth Southgate, la popularité énorme de Bellingham est équivalente à celle de David Beckham.

Âgé de 20 ans, Jude Bellingham est arrivé au Real Madrid l'été dernier pour s'y imposer. Auteur de 22 buts en 38 matchs avec le club espagnol, l'international anglais a surpris beaucoup de monde par sa grande maturité. Son statut à d'un coup changé puisqu'il est passé d'un jeune espoir anglais à l'un des meilleurs joueurs du plus grand club du monde.

«J'ai joué avec David Beckham, qui vivait dans un monde différent, celui de Jude aujourd'hui»

Dans un entretien accordé à L'Équipe , le sélectionneur anglais, Gareth Southgate, a abordé la nouvelle vie de son joueur, Jude Bellingham : « Déjà, il y a eu un changement en ce qui concerne son positionnement sur le terrain, puisqu'il occupe un rôle différent à Madrid (plus offensif qu'à Dortmund). Après, les conversations que j'ai eues avec lui concernaient le fait qu'il vit désormais un monde différent. Il est encore très jeune, il gère tout ça très bien, mais sa vie ne peut pas être celle d'un jeune homme de 20 ans qui pourrait aller où il veut, faire ce qu'il veut. J'ai passé un peu de temps à lui parler pour qu'il réalise ce que ça signifie. J'ai joué (en sélection) avec David Beckham, qui vivait dans un monde différent. Ce monde, c'est celui de Jude aujourd'hui. »

«Ce sont des joueurs capables de faire basculer la partie»