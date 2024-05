Transferts - PSG : Une offre à 100M€ pour un joueur de Deschamps ?

Thomas Bourseau

En feu avec Arsenal où il prouve chaque week-end être l’un des meilleurs défenseurs de Premier League, William Saliba (23 ans) a la cote sur le marché. En plus du Real Madrid et du Bayern Munich, le PSG penserait à l’international français. Les Gunners calmeraient cependant les ardeurs de ses courtisans.

William Saliba (23 ans) est devenu le pilier de la défense d’Arsenal aux côtés de Gabriel. Mais avant de briller chez les Gunners , c’est à l’OM que l’international français a mis tout le monde d’accord lors de sa saison en prêt en 2021/2022. Et dans le cadre du mercato estival, le PSG songerait sérieusement à tenter sa chance avec le joueur formé à l’ASSE.

Le PSG n’a pas oublié Saliba

Les mercato se suivent et semblent se ressembler du côté du PSG. Déjà, la saison dernière, Luis Campos formulait un intérêt pour William Saliba. C’est du moins l’information que le journaliste Ben Jacobs dévoilait via The Football Terrace . « Comparé à Martinelli et Saka, il n'est revenu au club que depuis quelques mois. Il est encore en train de se faire à l'idée qu'il y a beaucoup de voix dans son oreille. Ce n'est pas seulement Marseille, c'est le PSG qui lui dit : si tu es si incertain ou si peu sûr d'Arsenal, nous pouvons potentiellement te faire venir ».

Le PSG de retour, Arsenal annonce la couleur !