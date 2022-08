Foot - Mercato - Real Madrid

Recrue star du Barça, Lewandowski fait un énorme aveu sur le Real

Publié le 8 août 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet

Nourrissant des envies d’ailleurs, Robert Lewandowski a quitté le Bayern Munich pour rejoindre le FC Barcelone. L’attaquant polonais s’est engagé en Catalogne jusqu’en juin 2026. Pourtant, la concurrence était plutôt rude sur ce dossier. En effet, le Real Madrid a également tenté sa chance mais s’est fait devancer par le rival blaugrana.

Il y a encore quelques semaines, Robert Lewandowski était l’un des joueurs qui attirait le plus l’attention quant à son avenir. Le Polonais, pourtant en fin de contrat en juin 2023 avec le Bayern Munich, avait des envies d’ailleurs et il l’avait bien fait savoir. Plusieurs clubs s’étaient ainsi positionné sur ce dossier. Mais c’est finalement le FC Barcelone qui a raflé la mise. Robert Lewandowski s’est engagé en Catalogne jusqu’en juin 2026. Joan Laporta a ainsi devancé un bon nombre de concurrent, y compris le Real Madrid.

Mercato - PSG : C’est confirmé, le Qatar proposait une fortune à Lewandowski https://t.co/1wxiRxNmnE pic.twitter.com/IfJlTINYVl — le10sport (@le10sport) August 7, 2022

«Il y a eu des discussions avec le Real Madrid»

« Mon ancien conseiller Maik Barthel ? Je n'ai plus de contact avec lui depuis presque cinq ans. Les pensées et les souhaits d'une personne peuvent aussi changer dans un tel laps de temps. Il y a eu des discussions avec le Real Madrid, mais cela n'a pas abouti. J'ai toujours voulu jouer en Liga, c'était une certitude pour moi. Et quand le Barça a frappé à ma porte, c'était la seule option pour moi » a d’ailleurs confirmé Robert Lewandowski dans un entretien accordé à Sport1 . Le Real Madrid a ainsi manqué un énorme coup sur le marché.

D’autres clubs étaient également à l’affût

Mais le club madrilène n’est pas le seul à avoir tenté sa chance pour l’ancien attaquant du Bayern Munich. « Il y a eu d'autres offres, mais elles ne m'ont pas intéressé » a expliqué Robert Lewandowski au micro du média allemand. Une sortie qui vient confirmer les récents propos de Joan Laporta. « Robert et son agent s'inquiétaient de savoir si nous pouvions l'engager, mais je les ai rassurés en leur disant que si nous pouvions faire une grosse, Robert passerait premier. D'autres clubs offraient plus d'argent et plus de salaire au joueur » expliquait le président du FC Barcelone lors de la conférence de présentation du Polonais.

Lewandowski ne voulait que le Barça