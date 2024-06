Mercato : Le RC Lens obligé de boucler des transferts ?

La rédaction

Une page se tourne au RC Lens. La plus grosse information de cette fin de saison est sûrement la démission de Franck Haise, qui a décidé de rejoindre l’OGC Nice. En coulisses, de nombreux changements ont aussi eu lieu. Mais sur le terrain également, les supporters des Sang et Or ne devraient plus voir certains visages à Bollaert la saison prochaine. Les Lensois sont en quête de fonds.

Le RC Lens rêvait de plus en début de saison. Dauphins du PSG en Ligue 1 la saison dernière, les Sang et Or goûtaient à la Ligue des Champions pour la première fois depuis l’exercice 2002-2003. Finalement, le club nordiste a pris la porte dès la phase de poules de la compétition, mais a surtout terminé son championnat à la septième place, ce qui signifie que les Lensois ne joueront pas de tournoi européen l’an prochain. Face à cette situation sportive, la santé économique de l’écurie en prend un coup. Avant de devoir recruter, il faudra vendre cet été.

« Il y aura forcément une réduction de la masse salariale »

Dans propos de prononcés début juin et relayés par Foot Mercato , Joseph Oughourlian, président du RC Lens, rappelait la nécessité pour le les Sang et Or de diminuer leur masse salariale : « Il y aura forcément une réduction de la masse salariale à partir du moment où on passe de la Ligue des Champions à la Conférence League. Le problème, c’est que la masse salariale ne descend pas à la même vitesse que nos revenus. »

« Concernant les droits TV, il y a beaucoup d’incertitudes. »