Mercato : Le PSG zappe totalement un attaquant !

Présent à une conférence sur le football jeudi, Luis Campos a eu l'occasion de se prononcer sur plusieurs sujets, et notamment sur la succession de Kylian Mbappé. Le conseiller sportif du PSG a fait le choix de la continuité en conservant Marco Asensio, Gonçalo Ramos, mais aussi Randal Kolo Muani, oublié par le Portugais durant son intervention. Un hasard ? Peut-être pas.

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos était présent à Porto, ces derniers jours, pour participer à la conférence Thinking Football Summit. A cette occasion, l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco a répondu à de nombreuses questions sur l’actualité de son club, et l’une d’entre elles concernait le possible recrutement de Viktor Gyökeres, la jeune pépite du Sporting Portugal. Mais si l’on traduit la réponse de Campos, l’attaquant ne rentre pas dans les plans du PSG.

Campos snobe Kolo Muani

« Nous sommes très contents de Gonçalo Ramos et il est très content du club. L'entraîneur est également content d'Asensio. Nous misons sur une solution de continuité. Les joueurs ont besoin de temps, ils doivent s'adapter au club qui est un club très exigeant. C'est un club qui veut gagner chaque match et qui veut gagner, si possible, par plusieurs. Il faut avoir le meilleur, le meilleur » a confié Campos dans des propos rapportés par O Jogo. A noter que le dirigeant n’évoque jamais le nom de Randal Kolo Muani, pourtant présent au PSG la saison dernière et qui souhaite se racheter à Paris.

Luis Enrique fait avec

On le sait, l’attaquant avait été recruté par Nasser Al-Khelaïfi durant l’été 2023 et la suite a montré que Luis Enrique n’était pas un grand fan de son profil, même s’il a tenté de le défendre en début de saison. « Randal Kolo Muani est l’un des meilleurs attaquants en France. Pour qu'il soit meilleur, c'est la même chose pour lui que pour n'importe qui. Il faut essayer d'avoir plus confiance, c'est très important. Mais c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de pression dans une équipe comme le PSG » avait confié le coach du PSG. Ce dernier lui préfère, néanmoins, Marco Asensio, qui va devoir faire ses preuves pour conserver sa place.