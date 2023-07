Le PSG victime d'un mauvais coup à 100M€, il se fait détruire

Jean de Teyssière

En décembre 2020, Thomas Tuchel se fait éjecter du PSG. Quelques jours plus tard, il rebondit à Chelsea pour ensuite gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui entraîneur du Bayern Munich, l'entraîneur allemand a tenté de jouer un mauvais tour à son ancien club en allant voir directement l'un des pistes en attaque du PSG : Harry Kane. Une situation qui a d'ailleurs rendu fou de rage le président de Tottenham : Daniel Levy.

Harry Kane, l'attaquant de Tottenham pourrait à nouveau être l'une des attractions de ce mercato estival. Il fait partie des pistes étudiées par le PSG pour se renforcer en attaque, mais comme régulièrement, le club du nord de Londres montre les crocs à force de voir son joueur être l'objet de convoitise. Et récemment, le président des Spurs, Daniel Levy, tente de traverser cette nouvelle épreuve en fustigeant l'attitude d'un certain Thomas Tuchel.

Le Bayern Munich va proposer 100M€ pour Kane

D'après les informations du quotidien allemand Bild , le Bayern Munich aurait déjà formulé une offre de 70M€ à Tottenham pour les convaincre de lâcher le meilleur buteur de leur histoire : Harry Kane. Une offre directement refusée par Tottenham et Daniel Levy qui ne changent rien de leur politique de plusieurs années : Harry Kane est intransférable. Pas de quoi espérer encore pour les clubs intéressés puisque le Bayern Munich se préparerait à formuler une nouvelle offre de 100M€. Mais là encore, pas sûr que Daniel Levy se montre docile. Le PSG est aussi prévenu.

Mbappé : La malédiction des stars continue au PSG https://t.co/Im9ye97Jzs pic.twitter.com/SPgqmpqbaY — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Daniel Levy veut les faire « saigner »