Mercato : Le PSG va trancher pour ce prochain transfert

Peu en vue depuis le début de la saison, Milan Skriniar pourrait clairement quitter le PSG, lui qui n’entre plus dans les plans de Luis Enrique. Le défenseur slovaque, qui a attisé les convoitises de l’Arabie Saoudite, plaît à certains clubs de Serie A, même si son départ dépendra uniquement de la volonté des dirigeants parisiens.

Le PSG réalise un bon début de saison. Après un été marqué par l’arrivée de jeunes joueurs prometteurs, le club de la capitale a néanmoins connu plusieurs blessures. De ce fait, sur ce début d’exercice 2024-2025, l’effectif de Luis Enrique semble parfois assez limité, notamment sur le plan défensif.

Milan Skriniar bientôt loin du PSG ?

Alors que Danilo Pereira a quitté le PSG cet été, le coach espagnol ne compte plus du tout sur Milan Skriniar, apparu à seulement deux reprises depuis le début de la saison. Arrivé à Paris en 2023, le Slovaque n’entre clairement plus dans les plans de Luis Enrique, et n’a pas hésité à afficher son mécontentement en conférence de presse avec sa sélection. De là à imaginer un départ en janvier pour le numéro 37 ?

Le PSG va trancher prochainement

Pour rappel, à en croire la presse transalpine, Milan Skriniar attise les convoitises de la Juventus et de Naples. Mais comme le précise le journaliste Fabrizio Romano ce vendredi, si ce dernier est ouvert à un départ, le PSG aura le dernier mot concernant son avenir, et va donc devoir trancher dans le vif. A suivre...