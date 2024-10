PSG - Luis Enrique : Problème avec un joueur, Campos doit intervenir !

Axel Cornic

Arrivé à l’été 2023 pour devenir le patron de la défense aux côtés du capitaine Marquinhos, Milan Skriniar est déjà poussé vers la sortie. Le Slovaque ne semble en effet pas du tout rentrer dans les plans de Luis Enrique, qui lui préfère Willian Pacho et Lucas Beraldo, pourtant arrivés au Paris Saint-Germain après lui.

Le mercato hivernal va ouvrir ses portes le 1er janvier prochain et un dossier chaud se dessine déjà à Paris. Déjà poussé vers la sortie cet été, Milan Skriniar semble être arrivé à la fin de son aventure au PSG et cela serait étroitement lié à un seul homme : Luis Enrique.

Skriniar, une erreur de casting

Car lors de son recrutement, Skriniar avait été attiré pour coller avec le football de Christophe Galtier, finalement remercié après une seule saison. La Gazzetta dello Sport fait remarquer qu’il n’a aucune caractéristique d’un défenseur adapté au jeu de Luis Enrique, qui apprécie plutôt les joueurs habiles des pieds et pouvant remonter assez facilement le ballon.

Campos a calmé les choses

Le quotidien nous apprend qu’entre le coach du PSG et l’ancien de l’Inter, la relation serait totalement rompue depuis le printemps dernier et le fait qu’il soit poussé au départ lors du dernier mercato en est le parfait exemple. Sauf que Milan Skriniar n’a finalement pas quitté le club et Luis Campos aurait dû intervenir pour arrondir les angles et ainsi faciliter leur cohabitation. Jusqu'au mois de janvier ?