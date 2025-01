Mercato : Le PSG va annoncer une signature «fantastique» ?

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, Luis Enrique semble avoir l'immunité. Que ce soit dans l'esprit du président Nasser Al-Khelaïfi ou bien celui des joueurs, tous sont fans de l'entraîneur qu'il est. Il n'y a qu'à s'attarder sur les récentes déclarations de Joao Neves et de Vitinha, deux des milieux de terrain évoluant sous ses ordres.

Le 5 juillet 2023, un an jour pour jour après la nomination de Christophe Galtier son prédécesseur au poste d'entraîneur du PSG, Luis Enrique héritait des clés du camion pour les deux saisons qui allaient s'en suivre. Finalement, la collaboration entre le technicien espagnol, qui fut le dernier coach à permettre au FC Barcelone de soulever la Ligue des champions en 2015, et le Paris Saint-Germain devrait être rallongée jusqu'à l'été 2027. En effet, un accord contractuel aurait été trouvé entre les deux parties pendant la première partie de saison bien qu'il n'ait pas été officiellement annoncé pour le moment.

«J'aime beaucoup sa méthode de travail»

De quoi faire le bonheur des têtes d'affiche du PSG et pas seulement Nasser Al-Khelaïfi qui n'a cessé de faire savoir ces derniers temps que Luis Enrique était tout bonnement le meilleur entraîneur du monde. Joao Neves a lui aussi dressé un portrait flatteur de son coach qu'il côtoie depuis l'été dernier et son transfert à 70M€, bonus compris.

« J'aime beaucoup sa méthode de travail. Je pense que c'est un entraîneur fantastique. Il est sincère, il nous aide. Il ne dit pas seulement les choses bien, il dit aussi ce qui ne va pas ». En plus de la franchise qui le caractérise en plus de son management, les conseils qu'il peut souffler à ses joueurs sont très plaisants selon le milieu de terrain portugais de 20 ans du PSG. « Il donne des conseils et nous aide à nous améliorer. Et je pense que lorsque l’on est ouvert à l’amélioration, la probabilité de s’améliorer est plus grande. Et c’est un entraîneur qui se soucie beaucoup de ses athlètes et de son équipe. Et je pense que tout ce qu’il fait est pour le bien-être de l’équipe. J'aime sa façon de travailler et je suis très heureux de travailler ici avec lui ».

«Il est intense. Je ne pense pas pouvoir trouver un meilleur entraîneur»

Joao Neves n'est pas l'unique joueur du PSG à avoir une si haute opinion de Luis Enrique. Rien que cette semaine au cours d'une interview avec The Times, Vitinha n'a pas manqué de souligner à quel point la présence de Luis Enrique était bénéfique pour lui et pour l'intégralité du vestiaire.

« Il est intense. Je ne pense pas pouvoir trouver un meilleur entraîneur. Il correspond à mes capacités balle au pied, mes plus grandes qualités. Ce qui est bien, c'est qu'il est toujours très direct. Il ne vous ment pas. Ce qu'il veut dire, il le dit. On ne peut donc pas se faire de fausses idées. C'est une très bonne chose pour un joueur. Vous savez en permanence ce que l'entraîneur pense de vous. J'aime beaucoup cela. Parfois, les entraîneurs ne sont pas aussi directs, pour se protéger ». Le PSG semble donc avoir mis la main sur la perle rare.