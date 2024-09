Mercato : Le PSG s’offre quatre cracks !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'arrivée de Luis Enrique, le PSG s'appuie sur plusieurs joueurs issus de son centre de formation. Warren Zaïre-Emery est évidemment le meilleur exemple, mais ce n'est pas tout. En effet, le club parisien compte également sur Yoram Zague, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Naoufel El Hannach pour le présent et le futur. Une stratégie qui a d'ailleurs influence le mercato parisien.

L'arrivée de Luis Enrique s'est accompagnée d'un remaniement du projet parisien. En effet, désormais, le club de la capitale axe essentiellement sa stratégie sur le recrutement de joueurs à fort potentiel pour préparer l'avenir, et surtout, le PSG n'hésite plus à s'appuyer sur de jeunes joueurs issus de son centre de formation. Bien évidemment, le cas le plus emblématique est celui de Warren Zaïre-Emery, propulsé dans la peau d'un titulaire en puissance sous les ordres de Luis Enrique, et désormais international français.

Mercato : Un phénomène va signer au PSG ? https://t.co/mqf8hzn9Jt pic.twitter.com/CnRTAAgPaK — le10sport (@le10sport) September 24, 2024

Quatre jeunes joueurs intégrés dans la rotation du PSG

Cependant, Luis Enrique a lancé d'autres jeunes joueurs dans le grand bain depuis qu'il a signé au PSG. La saison dernier, Yoram Zague et Senny Mayulu ont disposé d'un temps de jeu important pour des joueurs de leur âge, tandis que depuis le début de l'exercice en cours, c'est Ibrahim Mbaye qui s'est fait une place dans la rotation. Enfin, très prochainement, Naoufel El Hannach, qui s'entraîne avec le groupe professionnel, pourrait faire ses débuts avec la tunique du PSG.

Un mercato clairement influencé

D'ailleurs, selon les informations de L'EQUIPE, l'implication des quatre jeunes parisiens a eu une influence sur le mercato du PSG cet été. Et pour cause, le club de la capitale, ne voulant pas freiner l'éclosion de Yoram Zague, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye ou encore Naoufel El Hannach, a décidé de compter sur eux au moment de prendre les décisions concernant le recrutement. C'est notamment pour cette raison que le club parisien n'a pas recruter de joueur pour compenser le départ de Nordi Mukiele.