Mercato : Le PSG répond cash sur Mbappé au Real Madrid !

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà acté son départ libre pour l'été prochain et s'engagera, sauf incroyable rebondissement de dernière minute, avec le Real Madrid. Fabian Ruiz a été invité à s'exprimer sur ce feuilleton, et le milieu de terrain espagnol du PSG a préféré botter en touche en assurant qu'il n'avait aucune information sur l'avenir de Mbappé.

Ce n'est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé quittera le PSG à l'issue de la saison. Le 15 février dernier, l'attaquant de 25 ans avait informé sa direction qu'il ne prolongerait pas et s'en irait donc libre en juin prochain. Selon les dernières tendances, Mbappé aurait même déjà trouvé un accord contractuel avec le Real Madrid, qui le courtise depuis de nombreuses années. Le PSG s'apprête donc à perdre son meilleur élément offensif, et ce feuilleton fait forcément couler beaucoup d'encre en France mais également de l'autre côté des Pyrénées.

Ruiz calme le jeu pour Mbappé

Interrogé au micro de l'émission espagnole El Chiringuito sur le départ annoncé de Kylian Mbappé en direction du Real Madrid, Fabian Ruiz a répondu cash en indiquant qu'il n'était au courant de rien : « Si Mbappé s'intégrerait bien dans un vestiaire comme celui du Real Madrid ? Je ne peux pas vous répondre car on ne sait pas de quoi son avenir sera fait, mais Kylian est une personne très tranquille, humble et proche des autres. En plus d’être un grand joueur, c’est une belle personne », assure le milieu de terrain espagnol du PSG.

« Nous ne parlons pas de son avenir »