PSG - Real Madrid : Mbappé provoque un transfert XXL ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, le jeune défenseur Leny Yoro devrait effectivement quitter le LOSC en fin de saison, mais vraisemblablement pour prendre la direction du Real Madrid. Et Kylian Mbappé, futur joueur du club merengue, semble avoir malgré lui joué un rôle majeur dans ce futur transfert de Yoro. Explications.

Âgé de seulement 18 ans, Leny Yoro se présenté déjà comme l'une des grandes attractions du prochain mercato estival ! Le PSG est positionné sur le profil du jeune défenseur central du LOSC, tout comme de grosses écuries étrangères telles que Manchester United, Manchester City ou encore Liverpool. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, un montant de 90M€ a été réclamé par le LOSC cet hiver pour son transfert, et ce dossier continue de faire couler beaucoup d'encre.

Yoro vers le Real Madrid ?

Selon les révélations du quotidien espagnol AS lundi, c'est finalement le Real Madrid qui semble bien parti pour rafler la mise avec Leny Yoro et devrait accueillir le jeune défenseur français, au nez et à la barbe du PSG. Et Kylian Mbappé serait même impliqué dans le dossier...

Un profil validé par Mbappé