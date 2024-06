Mercato : Le PSG prêt à surprendre, une offre pour tout relancer ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Si le flanc droit de la défense ne semble pas à première vue apparaître comme un dossier prioritaire du côté du PSG, le nom de Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) a toutefois été évoqué ces derniers jours dans la capitale, une piste également activée par le FC Barcelone, qui serait passé à la vitesse supérieure.

Achraf Hakimi sera-t-il concerné par le mercato estival ? Alors que son grand ami Kylian Mbappé s’est engagé au Real Madrid, la situation de l’international marocain pourrait être à surveiller de près. En effet, le quotidien AS a récemment affirmé que le PSG s’intéressait à Jeremie Frimpong, qui sort d’une grosse saison avec le Bayer Leverkusen. Et la formation parisienne n’est pas la seule à être tombée sous le charme du latéral droit néerlandais.

Le Barça en pince pour Frimpong

Dans l’émission La Posesión , le journaliste de Sport David Bernabéu a révélé pour sa part que le FC Barcelone voulait mettre la main sur le protégé de Xabi Alonso. « C'est un joueur que Hansi Flick a mis sur la table. Ce sont des intentions , indique-t-il. Pour l'instant on ne peut signer personne. On me dit que le Barça a fait une première offre basse. Frimpong, pour l'instant, veut attendre la fin de l’Euro . »

Ansu Fati dans l’opération ?