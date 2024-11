Mercato : Le PSG prêt à s'en débarrasser, une solution trouvée ?

Alexis Brunet

Au fur et à mesure des semaines, la possibilité de voir Randal Kolo Muani quitter le PSG prend de plus en plus d’ampleur. L’attaquant pourrait aller voir ailleurs pour gagner en temps de jeu, lui qui ne semble pas être dans les petits papiers de Luis Enrique. Le marché anglais serait attentif à la situation du Français, mais seulement une grosse offre pourrait convaincre le club de la capitale.

Très prochainement, Gonçalo Ramos devrait faire son retour à la compétition avec le PSG, probablement après la trêve internationale. Une bonne nouvelle pour Luis Enrique, qui doit faire face à un grand manque d’efficacité de la part de ses attaquants, et le buteur portugais pourrait donc être la solution à tous les problèmes parisiens.

PSG : Il annonce un gros dérapage avec Hakimi https://t.co/wezVC0xDGp pic.twitter.com/iwufsUnLLq — le10sport (@le10sport) November 1, 2024

Randal Kolo Muani ne joue presque pas au PSG

Titulaire lors du premier match de la saison face au Havre, Gonçalo Ramos s’était blessé. Luis Enrique misait beaucoup sur le Portugais pour finir les actions parisiennes et en son absence, seul Bradley Barcola semble avoir donné satisfaction d’un point de vue offensif et parfois Ousmane Dembélé également. Pour la pointe de son attaque, le coach parisien a souvent fait confiance à Marco Asensio ou bien à Kang-in Lee, mais qui n’ont pas tellement brillé également. L’entraîneur du club de la capitale préférait miser sur un profil de faux numéro neuf, ce qui n’a pas fait les affaires de Randal Kolo Muani. Le Français ne joue presque plus à Paris et cela pourrait le pousser à aller voir ailleurs dès cet hiver d’ailleurs.

Le marché anglais garde à l’œil Kolo Muani

Selon les informations de RMC Sport, Randal Kolo Muani pourrait bien quitter le PSG cet hiver, mais les dirigeants parisiens n’ont pas encore pris de décision définitive à son sujet. Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’il ne partira qu’en cas de grosse offre ou bien en prêt, avec option d’achat. Le marché anglais serait d’ailleurs particulièrement attentif à la situation de l’attaquant parisien.