Mercato : Le PSG prêt à «jouer avec le feu» avec une star ?

Pour Samir Nasri, le PSG ne doit pas se poser de question : il faut absolument prolonger Ousmane Dembélé. Alors que le nouveau contrat du numéro 10 parisien est le gros dossier du moment, il n'y aurait donc pas de question à se poser pour le club de la capitale. Et selon Nasri, il faudrait trouver un accord immédiatement, sans quoi ça pourrait dégénérer avec Dembélé.
Le prolonger ? Ne pas le prolonger ? Avec quel salaire ? Le cas Ousmane Dembélé fait débat actuellement. Au sortir d'une saison exceptionnelle avec le PSG, ponctuée par le Ballon d'Or, le Français prétend donc à un nouveau contrat. Et à ce propos, Samir Nasri a été très clair : « Dembélé ? Pour moi, ils doivent tout faire pour le prolonger. (...) Le PSG doit faire l'effort de l'effort de le prolonger, peu importe le prix ».
« C'est jouer avec le feu »
D'ailleurs, pour Samir Nasri, il faut même que le PSG et Ousmane Dembélé parviennent à un accord très rapidement. Evoquant de possibles répercussions négatives, l'ancien de l'OM a fait savoir sur le plateau du Late Football Club : « Il faut le prolonger maintenant. Pourquoi ? Sinon, c'est jouer avec le feu. Un contrat, il faut toujours le prolonger deux ans avant la fin car sinon le joueur peut se braquer en disant qu'il n'a pas été respecté par le club ».
« C'est maintenant qu'il faut essayer de le prolonger »
« Il aura des sollicitations avec des offres qui peuvent être pharamineuses, ça peut lui faire tourner la tête, ça peut le déconcentrer. C'est maintenant qu'il faut essayer de le prolonger », a poursuivi Samir Nasri.