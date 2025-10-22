Mercato : Le PSG prêt à «jouer avec le feu» avec une star ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour Samir Nasri, le PSG ne doit pas se poser de question : il faut absolument prolonger Ousmane Dembélé. Alors que le nouveau contrat du numéro 10 parisien est le gros dossier du moment, il n'y aurait donc pas de question à se poser pour le club de la capitale. Et selon Nasri, il faudrait trouver un accord immédiatement, sans quoi ça pourrait dégénérer avec Dembélé.

Le prolonger ? Ne pas le prolonger ? Avec quel salaire ? Le cas Ousmane Dembélé fait débat actuellement. Au sortir d'une saison exceptionnelle avec le PSG, ponctuée par le Ballon d'Or, le Français prétend donc à un nouveau contrat. Et à ce propos, Samir Nasri a été très clair : « Dembélé ? Pour moi, ils doivent tout faire pour le prolonger. (...) Le PSG doit faire l'effort de l'effort de le prolonger, peu importe le prix ».

« C'est jouer avec le feu » D'ailleurs, pour Samir Nasri, il faut même que le PSG et Ousmane Dembélé parviennent à un accord très rapidement. Evoquant de possibles répercussions négatives, l'ancien de l'OM a fait savoir sur le plateau du Late Football Club : « Il faut le prolonger maintenant. Pourquoi ? Sinon, c'est jouer avec le feu. Un contrat, il faut toujours le prolonger deux ans avant la fin car sinon le joueur peut se braquer en disant qu'il n'a pas été respecté par le club ».